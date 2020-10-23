Соломон Апоян призвал нижегородцев соблюдать социальную дистанцию

Главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян обратился к нижегородцам с призывом соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- Новая коронавирусная инфекция набирает обороны. Нам необходимо защитить и нас, и наших близких, - обратился Соломон Апоян. - А для этого необходимо принимать профилактические меры. А это ношение масок и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. И только после всех этих мероприятий мы сможем выйти из этой пандемии.

Напомним, в Нижегородской области был усилен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно пристальное внимание этому уделяется в магазинах и общественном транспорте. Кроме того, в регионе продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Все ученики нижегородских школ вплоть до 5 ноября находятся на каникулах.