Восемь нижегородцев скончались от коронавируса

По данным на 23 октября за сутки в Нижегородском регионе скончались от коронавируса ещё восемь жителей. Таким образом, суммарное число жертв COVID-19 в области насчитывает 690 человек.

При этом положительная статистика стала набирать обороты.

Напомним, что ранее пользователи обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с вопросом: готовиться ли нам к закрытию границ области из-за коронавируса? На что глава региона ответил, что такие меры пока даже не рассматриваются. А также в регионе продолжаются проверки магазинов, транспорта и общепита на предмет соблюдения масочного режима и прочих предписанных мер. Лица старше 65 лет, беременные и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать обязательную самоизоляцию. Жители с респираторными заболеваниями обязаны носить маски при любом выходе из дома без исключения. Более того, Глеб Никитин внёс изменения в Указ касательно работы кафе и ресторанов. Теперь с полуночи до шести утра заведения общепита могут работать только навынос, посетителей там быть не должно. В остальное время — работа по обычному режиму.