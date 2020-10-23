Ещё 366 нижегородцев заразились коронавирусом

По данным на 23 октября в Нижегородском регионе выявлено 366 новых случаев заражения коронавирусом. Суммарно в области 38 480 человек с подтверждённым диагнозом «COVID-19». Этой информацией поделилось Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Региональный Минздрав сообщает, что на сегодня 32 517 жителей Нижегородского региона, которые прежде были заражены коронавирусом, уже полностью здоровы. За минувшие сутки домой отправились 576 человек.

Более 2,2 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 3 тысяч человек лечатся в больницах, а 54 – в обсерваторах.

Напомним, ранее мы сообщали, что пользователи обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с вопросом: готовиться ли нам к закрытию границ области по причине распространения коронавируса? На что глава региона ответил, что такие меры пока даже не рассматриваются.