Пищевая отрасль Нижегородской области повышает показатели производства

Пищевая отрасль Нижегородской области произвела больше 106,5% продукции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За прошедшие девять месяцев этого года индекс физического объёма производства пищевых продуктов в Нижегородском регионе составил 106,5%. Этим поделился губернатор области Глеб Никитин.

— Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают наращивать выпуск продукции. За девять месяцев текущего года в регионе произведено продовольственных товаров почти на 90 млрд рублей, — подчеркнул Глеб Никитин.

А также добавил, что для воплощения проектов пищепром задействует заёмные ресурсы и активно участвует в программах льготного кредитования. К примеру, более 600 млн рублей привлекли в пищевую отрасль с начала этого года по областной программе.

— Предприятия пищепрома не только производят больше продукции, но и расширяют её ассортимент, а главное, улучшают качество. Во многом это обусловлено тем, что компании активно модернизируют свои производства, закупают современное оборудование, внедряют новые технологии, — заключил Глеб Никитин.