Глава Нижнего Новгорода будет избран 28 октября

Гордума изберёт главу Нижнего Новгорода 28 октября Фото: Андрей КОПАЛОВ

21 октября конкурсная комиссия должна была выбрать не менее двух кандидатов, которых они представят 28 октября депутатам на заседании городской Думы. В конечном счёте, на суд депутатов отправятся все три кандидата комиссии. Это исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и два депутата Гордумы – гендиректор ООО «Нижний Град» Герман Карачевский и нотариус Кирилл Лазорин. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

На настоящий момент программы претендентов уже изучила специальная конкурсная комиссия в формате видеосвязи. Участники онлайн-встречи познакомились и обсудили планы кандидатов по развитию столицы Приволжья.

По итогам выступлений, Герман Карачевский набрал 9 из 10 баллов. Юрий Шалабаев и Кирилл Лазорин – оба по 10.

28 октября каждый кандидат повторит свою презентацию перед народными избранниками. По конечным результатам Дума примет окончательное решение.