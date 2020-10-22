Нижегородская область получит более 2 млрд рублей из федерального бюджета Фото: Архив "КП"

Заседание комитета Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам состоялось 22 октября. Оно прошло в режиме видео-конференц-связи. В ходе него депутаты рассмотрели проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в соответствии с законопроектом, будут увеличены более чем на 2 млрд рублей.

Дополнительные средства будут направлены на выплаты безработным, на выплаты стимулирующего характера медработникам и социальным работникам, которые помогают гражданам с COVID-19, на осуществление выплат на маленьких детей и прочие нужды граждан Нижегородского региона.

За счёт областного бюджета дополнительное финансирование направится на лекарственное обеспечение региональных льготников, на субсидии на возмещение недополученных доходов в связи со снижением объёмов пассажирских перевозок из-за распространения коронавируса, на поддержку организаций и самозанятых лиц, а также на некоторые другие направления.