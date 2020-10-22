Спортплощадки ремонтируют в Советском районе Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Ремонт спортивных площадок Советского района Нижнего Новгорода продолжается. Спортивные элементы четырёх комплексных площадок уже покрашены. Они расположены по адресам: улица Малиновского, дом 6, улица Козицкого, дом 3, улица Генерала Ивлиева, дом 4, улица Надежды Сусловой, дом 2/3. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Каждая из площадок окрашена, на каждой отремонтированы турники, баскетбольные и волейбольные стойки. Кроме того, кольца и щиты восстановлены там, где была такая необходимость.

Вместе с тем, баскетбольные площадки на улице Ванеева, дом 110, на улице Агрономическая, дом 136 и на улице Шишкова, дом 6 корпус 1 тоже обновлены. Подрядчик уже нанёс разметку. Дело осталось за малым — заменить баскетбольные кольца и щиты.

А на хоккейной коробке на улице Белинского, дом 83 заменят ограждения за воротами, баскетбольные щиты и кольца и покрасят борты.

Окончание всех работ намечено на конец ноября 2020 года.