Жители Нижегородской области встретятся online с французскими деятелями культуры Фото: Тимур ХАНОВ

Цикл уникальных онлайн-встреч французских и российских деятелей культуры организует Французский институт при посольстве Франции в России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Уже 23 октября пройдёт первое мероприятие. Нижегородцы приглашаются поучаствовать в дискуссии на тему «Экономика культуры Франции и России перед лицом санитарного кризиса: влияние, риски и перспективы». Откроют эту встречу посол Франции в России Пьер Леви и специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

От российской стороны выступят руководители Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственного академического Большого театра России. А кроме того, участие примут представители учреждений культуры и организаторы знаковых фестивалей искусств Санкт-Петербурга, Воронежа, Москвы и Новосибирска.

Встречу посетят в режиме онлайн французские гости — руководители знаменитых музеев и балетных театров, представители марсельских и парижских органов региональной власти в области культуры.

Эксперты обеих сторон обменяются опытом и мнениями о влиянии эпидемии на работу культурных институтов, обсудят уроки, извлечённые из полученного опыта, а после наметят пути выхода из текущей нелёгкой ситуации.

Встреча пройдёт на французском и русском языках с синхронным переводом на площадке Zoom c 11:00 до 12:30. Для участия необходима предварительная регистрация.