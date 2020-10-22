Тариф на содержание жилья в Нижнем Новгороде возрастёт с 1 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Увеличение тарифа с 1 ноября этого года затронет собственников квартир, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом или не приняли решение об установлении платы на общем собрании. Нанимателям квартир в государственном или муниципальном жилищном фонде также придётся платить, начиная с указанной даты.

Больше всего тратить вынуждены будут нижегородцы, в домах которых присутствуют лифты, система дымоудаления и мусоропровод. За один квадратный метр установлена плата в 36 рублей ежемесячно. Если автоматический дымоход отсутствует, то плата снижается от предыдущего размера до 33,47 рубля за квадратный метр. Если же в жилом доме есть все удобства, за исключением лифта, — один "квадрат" будет стоить 29,46 рубля.

В случае, если в многоэтажном жилом доме нет всех видов благ, то плата за один квадратный метр составит 27,45 рубля.

Жителей ветхих или аварийных домов также коснётся рост тарифов. Плата для них поднимется на шесть рублей и составит 17,93 рубля за "квадрат".