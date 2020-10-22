Ещё 354 жителя Нижегородской области заразились коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 22 октября в Нижегородском регионе установлено ещё 354 новых случаев заражения коронавирусом. Суммарное число жителей по области с подтверждённым диагнозом «COVID-19» составляет 38 114 человек. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Из хороших новостей: положительная статистика также возросла. За последние сутки, по данным регионального Минздрава, выписаны 482 жителя области, ранее перенёсшие коронавирус. В общей сложности, 31 951 житель области уже здоров.

Амбулаторно сейчас лечатся около 2,6 тысячи человек, то есть их болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Более 2,8 тысячи человек лечатся в больницах, а 67 находятся в обсерваторах.

Напомним, что 20 октября Глеб Никитин внёс новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с которым период оформления листков нетрудоспособности для работников старше 65 лет, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, продлён до 8 ноября 2020 года.