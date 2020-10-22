Мобильный детский технопарк «Кванториум» приехал к сельским школьникам Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В село Нарышкино Вознесенского района Нижегородской области прибыл мобильный детский технопарк "Кванториум". Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства региона.

— Мобильная лаборатория будет курсировать по югу области и останавливаться в каждом населённом пункте на две недели. В каждом районе мы побываем трижды. «Кванториум» позволит сельским ребятам освоить новые навыки: моделирование, конструирование, лазерную гравировку и прочее. Педагоги проведут для юных эрудитов семинары и занятия, — пояснила начальник отдела по учебно-методической работе Елена Отт.

Напомним, что детские технопарки «Кванторум» обязаны своим созданием федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Формат этого дополнительного образования для школьников призван выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты детей и молодёжи вне зависимости от их проживания. Кроме того, мобильный технопарк «Кванториум» технически полностью оснащён и работать автономно может около двух суток.