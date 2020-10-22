В Дивееве благоустроили центральную улицу по нацпроекту Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство общественных пространств в Дивееве окончено. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Этим поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе благоустройства преобразили центральную улицу Дивеева. На улице Октябрьской появились две комфортные зоны отдыха. Кроме того, положены новые тротуары, оборудовано новое освещение, установлены малые архитектурные формы вроде лавочек и урн. На одной из площадок даже создан скейт-парк.

– На благоустройство двух территорий для комфортного отдыха в Дивееве было направлено 12,9 млн рублей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда, – сказал Глеб Никитин. – Дивеево исторически привлекает внимание туристов и паломников. И проекты благоустройства общественных территорий здесь позволяют, с одной стороны, создавать комфортные пространства для местных жителей, а с другой – привлекают внимание гостей, формируют у них представление о Нижегородской области.