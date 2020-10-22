Нижегородские предприниматели поучаствуют в благоустройстве

Нижегородские предприниматели получили возможность поучаствовать в благоустройстве Нижнего Новгорода на льготных условиях. Соответствующее распоряжение было принято в рамках подготовки к празднованию юбилея города в следующем году. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

— Нижегородские предприниматели заинтересованы в участии в благоустройстве города. Вместе мы обсуждаем оптимальные варианты такого сотрудничества. 800-летие – хороший повод заявить о своём бизнесе как о социально ответственном. Правительство региона, в свою очередь, предлагает льготные условия для бизнесменов, желающих внести свой вклад в преображение городской среды, — пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Бизнесмены получат возможность разместить различные блага на тех земельных участках, которые находятся в муниципальной или государственной собственности. К примеру, они могут установить детские и спортивные площадки, скамейки, качели, пандусы, урны и прочие удобства. Плата за размещение указанных объектов существенно снизится: раньше она составляла 2% от кадастровой стоимости участка, а теперь установлена в размере 1 рубль за 1 кв. метр.

— Все заинтересованные в благоустройстве земельных участков, находящихся в муниципальной либо неразграниченной собственности, могут обратиться в администрацию Нижнего Новгорода. Если нижегородские предприятия и представители бизнеса захотят украсить наш город, мы готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации их идей и, в частности, в согласовании проектов, — подчеркнул исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.