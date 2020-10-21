С помощью транспортных карт москвичи смогут больше узнать о достопримечательностях Нижнего Новгорода

Владельцы столичных транспортных карт теперь смогут больше узнать о нижегородских достопримечательностях. В рамках совместного проекта московского метрополитена с представительством регионального правительства и департаментом развития туризма и народных художественных промыслов были выпущены тематические карты «Тройка» и транспортные билеты «Единый». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Данный проект стал частью подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Юбилей Нижнего Новгорода является событием общероссийского масштаба. Важно, чтобы как можно больше людей увидели Нижний и полюбили его. Нижегородский кремль на карте «Тройка» — знак уважения к истории и культуре нашего города.

Как сообщается, на новых картах изображены уникальные цифровые ключи (QR-коды), благодаря которым москвичи и гости столицы смогут расширить свои знания о Нижегородской области и ее достопримечательностях.