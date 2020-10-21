В Нижегородской области увеличилось финансирование социальных контрактов

В Нижегородской области финансирование социальных контрактов увеличится на 675,3 миллиона рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Более 453 миллиона рублей - средства федерального бюджета, 182 миллиона рублей планируем направить из регионального бюджета, - поделился глава региона. - Мы благодарны федеральному министерству за такое решение. Это позволит направить адресную поддержку еще большему числу нижегородцев.

На данный момент в регионе заключено больше 16 тысяч социальных контрактов, в рамках которых люди получат ежемесячные денежные выплаты. Так, 8 209 контрактов получают на трудоустройство, 443 - на прохождение обучения, 542 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 6 955 – для преодоления трудной жизненной ситуации.

- Наша область является лидером среди всех пилотных регионов, реализующих данный проект, как по объему запланированного финансирования, так и по количеству заключенных социальных контрактов, - отметил Глеб Никитин.

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