Нижегородцы смогут повысить квалификацию в сфере цифровой экономики

Нижегородцы смогут пройти бесплатное обучение в сфере цифровой экономики в ноябре текущего года. Обучение будет проходить в дистанционном режиме в период с 1 по 25 ноября.

По окончанию курса участники получат официальное удостоверение о повышении квалификации по одному из 22 направлений. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, сейчас для ознакомления доступны 30 программ обучения. При этом важно отметить, что участие в обучении могу принять и те люди, которые только начинают свой карьерный путь в цифровой сфере.

Так, участники обучения смогут изучить веб-разработку, искусственный интеллект, обучиться маркетингу в бизнесе или ознакомиться с профессией event-продюсера в киберспорте.

Кроме того, в программе обучения и представлены отраслевые направления, вроде «Цифровизация молочной фермы» для специалистов АПК.

- Каталог программ для обучения будет регулярно пополняться новыми курсами. Несколько сотен программ сейчас находятся на согласовании оператора проекта – Университета 20.35, - рассказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов. - Нижегородцы подали уже более 1,8 тысячи заявок на получение персональных цифровых сертификатов.

Отметим, что принять участие в обучении могут только совершеннолетние россияне с высшим или средним профессиональным образованием, а также не достигшие пенсионного возраста.

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