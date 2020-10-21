В Балахне проверили готовность коммунальных служб к работе в зимний период

Коммунальщики представили 30 единиц спецтехники и уборочный инвентарь. Фото: Администрация Балахнинского округа

Временно исполняющий полномочия главы МСУ Балахнинского округа Александр Галкин проверил готовность коммунальных служб и уборочной техники к зимнему периоду. Осмотр состоялся в минувший вторник, 20 октября. Об этом сообщает администрация Балахнинского округа.

- Вся спецтехника подготовлена для работы в зимний период. Главное, чтобы ее хватало для обслуживания города. Желательно, чтобы старая техника обновлялась, - поделился глава округа.

Он также отметил, что нужно увеличивать штат дворников, так как, к примеру, работа по уборке 10 дворовых территорий не может ложиться на одного дворника.

Известно, что предстоящей зимой уборкой улиц и дорог в Балахне будут заниматься 4 подрядные организации. Александр Галкин ознакомился с подготовкой личного состава предприятий к уборке на дорогах.

Кроме того, в Балахнинском округе к зимнему периоду заготовлено более 1,5 тонн пескосоляной смеси.

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