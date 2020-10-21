У школы №22 в Нижнем Новгороде высадили молодые ели

10 молодых елей высадили учащиеся нижегородской школы №22 в рамках акции «Сад памяти». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на территории школы №22 высадили 10 молодых елей. Образовательно учреждение приняло участие в международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участие в мероприятии приняли глава администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Илья Лагутин и председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина. Они вместе со школьниками посадили новые саженцы, а затем запустили в небо воздушные шары в память обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Как оказалось, для некоторых ребят это их первый опыт в посадке деревьев.

- Сегодня я в первый раз посадил дерево. Как все говорят, это одна из составляющих успеха в жизни каждого мужчины, - рассказал один из учеников школы №22.

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