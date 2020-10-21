Всероссийские соревнования по современному пятиборью прошли в Нижнем Новгороде

В состязаниях участвовало более 100 спортсменов из разных регионов России. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошли Всероссийские соревнования по современному пятиборью. Состязания проводятся впервые после длительного восьмимесячного перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Так, в период с 17 по 19 октября в Нижнем Новгороде состоялось Первенство Приволжского федерального округа (двоеборье и троеборье), Всероссийские соревнования, посвященные памяти олимпийского чемпиона А. Мокеева (четырехборье), и Кубок Нижегородской области среди мужчин и женщин.

В первенстве ПФО (двоеборье и троеборье) в активе нижегородской сборной насчитывается 10 медалей - 1 золотая, 4 серебряные и 5 бронзовых.

Ещё 5 медалей (1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая медали) нижегородцы завоевали на Всероссийских соревнований, посвящённых памяти олимпийского чемпиона А. Мокеева.

Отметим, что для снижения рисков заражения коронавирусом, состав участвующих спортсменов было значительно ограничен.

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