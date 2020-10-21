С начала 2020 года в Дивеевском районе отремонтировано и построено около 30 км дорог

Все работы завершены в установленные контрактами сроки Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С января по октябрь текущего года в Дивеевском районе отремонтировали и построили около 30 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ремонт и строительство дорог проводилось не только по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но и в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Известно, что все работы были приняты в срок, а качество дорог соответствует ГОСТу.

- Развитие транспортной инфраструктуры в Дивеевском районе – это для нас одна из важных задач, - поделился глава региона. - Проект паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» позволит создать все условия для увеличения туристического потока в регион, а также обеспечит комфортное пребывание туристов и паломников на этой территории.

Также стоит отметить, что по программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области» в Дивеевском районе в 2020 году заасфальтировали 22 улицы. Обновленное дорожное полотно появилось на 12,21 километра дорог. Также были восстановлены дороги в деревнях Суворово, Глухово и Елизарьево.

В частности, в селе Елизарьево построили четыре дороги, общей протяженностью 1,245 километра, на выделенные муниципалитету субсидии.

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