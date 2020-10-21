Волонтеры Победы присоединились к проверкам соблюдения масочного режима в общественном транспорте

В начале пандемии волонтеры были задействованы на постах железнодорожного вокзала и аэропорта Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

К проверкам соблюдения масочного режима в общественном транспорте присоединилось нижегородское отделение общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Со вторника, 20 октября, волонтеры приступили к разъяснительным беседам о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

Напомним, что весной, во время первой волны коронавируса, волонтеры работали на железнодорожных вокзалах и в аэропортах даже в ночное время суток. Они проводили термометрию пассажиров, а также помогали заполнять уведомления о соблюдении карантинных мер.

- Мы благодарим «Волонтеров Победы» за то, что они уже не в первый раз присоединяются к нам, чтобы напоминать гражданам о соблюдении личной безопасности, - отметил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

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