В посёлке Дальнее Константиново завершилось благоустройство площади Театральной

В Дальнем Константинове после благоустройства открыли площадь Театральную Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дальнем Константинове состоялось открытие благоустроенной Театральной площади. На эти цели из федерального и регионального бюджетов была выделена сумма в размере 10,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории площади уложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили осветительные колонны, малые архитектурные формы и арт-объект «Шахматная доска». На Театральной площади также появилась сцена, амфитеатр и игровая площадка. Для маломобильных горожан были организованы пандусы.

- Благоустроенные городские пространства – это точки притяжения для местных жителей. С каждым днем их становится в регионе все больше, и очень важно, что в преображении территорий принимают активное участие сами жители, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, что на этом благоустройство в рабочем посёлке не остановится, уже в ближайшем будущем здесь приступят к работам на центральной улице Дальнего Константиново - улице Советской.

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