За минувшую неделю в ЦУР поступило свыше 26 тысяч сообщений нижегородцев

Центр управления регионом (далее ЦУР) за период с 12 по 18 октября обработал 26 375 обращений нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, специалисты центра обрабатывают информацию с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, а также обращения и заявки работодателей через сервис «Карта жителя Нижегородской области».

Известно, что за неделю больше 25 тысяч звонков поступило на горячую линию системы «112», а также 759 сообщений было обработано через ситуационный центр проекта «Инцидент-менеджмент». Кроме того, большая часть вопросов на портале «Вам решать» касалась благоустройства дорог и организации дорожного движения.

Напомним, что основная задача ЦУР – это сбор и обработка обращений жителей в федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные структуры.

- Мы часто говорим о том, как нам важна и нужна обратная связь с жителями. Но эта связь, конечно, не должна быть односторонней. Помимо того, что житель сообщает о своей проблеме, он обязательно должен получить ответ о том, когда и как она решится, - подчеркнул руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

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