В Советском районе ремонтируют разбитый участок дороги около школы №173

Участок дороги у школы №173 в Советском районе Нижнего Новгорода приводят в нормативное состояние. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Дорогу, ведущую к школе №173 в Советском районе, ремонтирует после жалоб местных жителей. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Весной и осенью на участке дороги в 400 квадратных метров нижегородцам приходилось фактически добираться «вплавь». Вся дорога была разбита, в дождевую погоду ученики и педагоги буквально ходили по лужам и грязи.

- Резиновые сапоги давно стали для нас атрибутами повседневной носки. Школьники, их родители и мы, педагоги, очень хотели новую дорогу, чтобы с комфортом приходить на учёбу, - подчеркнула директора МБОУ «Школа №173» Ирина Довгаль.

Администрация Советского района не закрыла глаза на сложившуюся ситуацию и сразу же после обращения директора школы занялась ремонтом дороги.

- К школе есть подъезд, но многим ученикам удобно подходить к учебному заведению именно таким маршрутом, - поделился первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев. - Поэтому было принято решение засыпать этот подход к школе асфальтовой крошкой для удобства учеников и педагогов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!