В парке «Швейцария» планируют возродить читальни. Фото: Instagram парка

В парке «Швейцария» собираются построить две читальни к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Они будут работать круглый год и с легкостью впишутся в окружающее их пространство за счёт полупрозрачного дизайна фасадов. Об этом сообщается на официальной странице парка в Instagram.

- Планируется, что читальни будут местом для тихого отдыха и чтения, работы студентов и школьников. Они станут удобной новой городской локацией для лекции , мастер-классов и встреч с писателями, - сообщается в посте.

Нижегородцам также напомнили, что в довоенное время на территории «Швейцарии» уже существовал такой павильон для чтения. Он находился под навесом на берегу Оки, а возле стояли столики для шахматных турниров.

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