Проект благоустройства II очереди Парка Славы в Нижнем Новгороде отправили на доработку

Проект благоустройства II очереди нижегородского Парка Славы отправили на доработку. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Общественные обсуждения второго этапа благоустройства Парка Славы состоялись в Автозаводском районе. В ходе встречи была представлена концепция будущего благоустройства территории, которая не смогла полностью удовлетворить пожелания местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Известно, что проектировщики предложили оснастить территорию парка современным освещением, установить лавочки, качели и световую инсталляцию.

Автозаводцы, в свою очередь, попросили учесть уже существующую тропиночную сеть при создании пешеходных дорожек, а также убрать аварийные и сухие деревья. Было также предложено создание спортивных и детских площадок.

При этом сойтись к единому мнению о благоустройстве парка местные жители не смогли, поэтому было принято решение отправить проект на доработку.

- Рядом находится священный для всех автозаводцев мемориал – Вечный огонь и памятник автозаводцам, погибшим в локальных конфликтах. Здесь все напоминает о героической эпохе, а развлекательным площадкам надо подобрать другое место, - в противовес высказался председатель Совета ветеранов Горьковского автозавода Владимир Свешников.

Теперь до 23 октября свои предложения и просьбы по будущему благоустройству Парка Славы можно отправить на электронный адрес: avtozavod-info@yandex.ru.

Напомним, что благоустройство второй очереди Парка Славы пройдет в границах улицы Героя Поющева и проспекта Ленина. Работы на территории начнутся в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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