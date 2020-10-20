Благоустройство парка «Утиное озеро» завершилось в Дзержинске

Подрядчик завершил благоустройство парка «Утиное озеро» в Дзержинске. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

В Дзержинске завершилась вторая очередь благоустройства территории парка «Утиное озеро». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На территории парка подрядчиком были оборудованы детские и спортивные площадки, установлен тренажерный комплекс, проведены работы по озеленению. Кроме того, рабочие установили сцену для проведения массовых мероприятий, арт-объекты («Сердце», «Беседка для молодоженов») и оборудовали специальные wi-fi-зоны. Вокруг «Утиного озера» также появилась тропиночная сеть.

- Благоустроенные территории становятся зонами притяжения и украшением любого города. Важно, что все работы были проведены с учетом потребностей маломобильных групп граждан, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, к примеру, руководитель Общественной организации инвалидов колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков отметил удобство дорожки вокруг озера, по которой можно с легкостью добраться до площадки для кормления уток.

Теперь дальнейшим развитием парка, его охраной и соблюдением порядка на территории, будут заниматься уже муниципальные учреждения.

- В обязательном порядке продолжим очистку от валежника территории парка и его дальнейшее озеленение. Совместно с экспертами и экологами уже прорабатываем вопрос поднятия уровня воды в водоемах парка, - рассказал в ходе проверки глава Дзержинска Иван Носков.

После открытия преображенного общественного пространства можно будет определить перспективные направления для дальнейшего развития территории по запросам местных жителей.

- Считаю, что проделана большая работа как со стороны подрядчиков, так и со стороны общественности, депутатского корпуса. Незначительные замечания, которые у меня возникли, должны быть устранены в ближайшее время, - сообщил глава Дзержинска.

Отметим, что основной задачей при благоустройстве парка «Утиное озеро» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стало создание места для семейного досуга.

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