В правительстве опровергли информацию о самоизоляции Глеба Никитина

Накануне в нижегородских телеграмм-каналах появилась информация о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ушел на самоизоляцию из-за важно встречи в Москве. Однако сегодня в региональном правительстве эту информацию опровергли.

- Информация о самоизоляции Глеба Никитина, распространенная в телеграм-каналах, не соответствует действительности, - заверили в региональном правительстве. - Губернатор Нижегородской области продолжает работать и проводит запланированные встречи.

Напомним, в настоящее время в Нижегородской области введены дополнительные меры безопасности из-за коронавируса. В частности, режим самоизоляции был введен для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Также в области был усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах.