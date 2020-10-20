Подъезд к селам Ушаково и Ивково отремонтировали в Гагинском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области отремонтировали подъезд к селам Ушаково и Ивково. На эти цели была выделена сумма в размере 23,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Участок дороги Лукоянов-Гагино-Салганы-Уразовка протяженностью 4,3 километра отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Ремонт этой дороги – долгожданное событие для местных жителей. В Ушакове, например, расположены дом культуры, школа, детсад, куда ходят дети сразу из нескольких близлежащих населенных пунктов, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, в Гагинском районе в 2020 году в рамках национального проекта будет отремонтировано 18,5 километра дорог.

По словам главы региона, всего в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км.

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