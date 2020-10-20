День поставщика прошёл для нижегородских предприятий переработки сельхозпродукции

День поставщика для предприятий кластера переработки сельхозпродукции прошел в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, приняли участие во встрече «День поставщика». Мероприятие направлено на установление связей крупнейших заказчиков с потенциальными поставщиками. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

«День поставщика» в Нижегородской области прошёл в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, на встрече представители крупных торговых сетей, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Ашан» рассказали о правилах проведения закупочных процедур в своих сетях.

- Участники отметили, что конференция прошла с большой пользой: было много новой информации, завязались полезные знакомства, - рассказала генеральный директор специализированной организации кластера переработки сельскохозяйственной продукции Нижегородской области НП «Приволжская Лига содействия внешнеэкономической деятельности» Галина Кудрявцева.

На мероприятии также состоялся круглый стол, в рамках которого обсуждались механизмы международной сертификации продукции. Спикеры рассказали о том, как получить сертификат соответствия СЕ и тем самым повысить конкурентоспособность своего бизнеса.

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