Нижегородцы смогут получить бесплатные сертификаты на обучение IT-специальностям.

Нижегородцы смогут получить бесплатные персональные сертификаты на обучение IT-специальностям. Программы повышения квалификации в сфере цифровой экономики стартуют уже в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Пройти бесплатной обучение по программированию, цифровому маркетингу и другим специальностям в этом году смогут 33 тысячи россиян из 48 регионов страны, в том числе и из Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Выдача персональных сертификатов рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика России» началась 15 октября. Прием заявок на получение таких сертификатов продлится до 30 октября.

Само обучение будет проходить в дистанционном формате. По его итогам все слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Стать участником курса смогут совершеннолетние граждане страны с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели таких сертификатов должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике. Оставить заявку на получение сертификата можно на сайте цифровойсертификат.рф.