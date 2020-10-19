ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода Одностороннее движение введут на нижегородской Стрелке

С 29 сентября на улице Стрелка в Нижнем Новгороде начнёт действовать одностороннее движение. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Изменения произойдут на участке от улицы Стрелка ( дом № Зак3) до пересечения с улицей Совнаркомовской. Решение об этом приняли в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Водителей призывают сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков!

Напомним, что недалеко от этого места, в начале месяца, начались работы по сохранению пакгаузов на Стрелке. Починка проводится противоаварийная, для восстановления защитных покрытий металлической конструкции. Эта мера признана неотложной для предотвращения коррозии, разрушения и видоизменения пакгаузов, которые представляют собой объект культурного наследия. Целиком обрабатываемая поверхность пакгаузов будет составлять 8068 кв. метров.