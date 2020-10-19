Требования эпидбезопасности проверили в ночных клубах и кальянных Нижнего Новгорода

16 и 17 октября прошли выездные проверки по соблюдению требований Указа Губернатора № 27 в кальянных и ночных клубах Нижегородской области. Рейды проводили сотрудники Департамента региональной безопасности и Роспотребнадзор. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В трёх ночных клубах Нижегородского района были выявлены многочисленные нарушения. В них проводились дискотеки, что уже было запрещено, рассадка включала в себя более четырёх человек за столом, санитайзеры отсутствовали, за барной же стойкой проходило обслуживание. А в Сормовском районе обнаружили работающий кальян-бар, в то время как этот вид деятельности тоже запрещён Указом губернатора. Юридических представителей вызвали для составления протокола 19 октября.

— Достойно преодолеть эти сложности можно только общими усилиями, и я надеюсь на благоразумие, прежде всего, руководителей организаций всех отраслей. Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности, — заявил на этот счёт Глеб Никитин.

А также отметил, что меры принимаются по требованию врачей, но вместе с тем и ради сохранения экономики!