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Политика

Александр Кулагин стал главой Ленинского района Нижнего Новгорода

Прежде он исполнял обязанности главы Канавина
Дарья ЯЗЕВА
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Александр Кулагин стал главой Ленинского района Нижнего Новгорода

Александр Кулагин стал главой Ленинского района Нижнего Новгорода

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

19 октября первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин представил коллективу администрации Ленинского района Александра Кулагина, который с этого дня будет являться главой района. Прежде он исполнял обязанности главы Канавина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В процессе собрания Дмитрий Сивохин обратил внимание на то, что Ленинский район – территория сложная и ответственная, где особое внимание нужно уделить старому жилому фонду и дорожному хозяйству. Александр Кулагин Ленинский район хорошо знает. Всё потому, что когда-то он больше пяти лет возглавлял муниципальное предприятие «Ремонт и эксплуатация дорог» этого района города.

– В список важнейших задач, которые сегодня стоят перед Александром Николаевичем в должности руководителя Ленинского района, помимо подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода – это реализация на территории района приоритетных национальных проектов, – заключил Дмитрий Сивохин.