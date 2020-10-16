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Общество

285 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

Общее количество зараженных в регионе составило 36 193 человека
Кристина БЕРБАСОВА
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По данным на 13 октября 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено еще 285 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 36 193 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Количество смертей от коронавируса в регионе выросло до 644, ещё семеро нижегородцев не справились с болезнью.

К счастью, положительная статистика тоже растёт, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 281 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии коронавирус побороли уже 30 331 житель Нижегородской области.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Так, люди с признаками респираторных заболеваний теперь обязаны носить маски во всех случаях при выходе из дома.

Кроме того, уже с 19 октября 2020 года в Нижегородской области начнутся досрочные каникулы, причем к привычным каникулам будет добавлена дополнительная неделя.

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Коронавирус в Нижегородской области