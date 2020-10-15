Пляжную зону оборудуют на озере Силикатном в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пляжную зону для отдыха с детьми обустроят на озере Силикатном в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила администрация Ленинского района.

Решение было принято в ходе вторых общественных обсуждений по вопросу благоустройства территории вокруг озера по нацпроекту «Жильё и городская среда». В рамках благоустройства по концепции, представленной специалистами МБУ «Нижегородгражданпроект», зону отдыха оснастят игровым оборудованием, настилами и навесами. Родители смогут загорать рядом и наблюдать за своими детьми. Для купания малышей будет специально отведено место, огороженное буйками. Такие зоны задуманы в двух местах. Помимо всего прочего, у водоёма, конечно же, установят новые раздевалки и шезлонги, а также оборудуют спуск к самому пляжу и воде.

— В связи с тем, что зона является рекреационной, естественной, основной идеей стал отказ от твёрдого покрытия. Было решено отдать предпочтение природным материалам. Так, например, деревянный настил будет вести от домика моржевания прямо к воде, — пояснила инженер-генпланист МБУ «Нижегородгражданпроекта» Ксения Сапожникова.

Планируется разделить территорию вокруг озера Силикатное на несколько зон. А именно, на зоны детского, тихого и активного отдыха. В процессе обсуждений сами жители Ленинского района предложили добавить установку столов для настольного тенниса, велопарковку, тренажёры. Проектировщики взяли на заметку все пожелания.