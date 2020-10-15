Театр «Комедiя» запустил виртуальные экскурсии "Горький среди нас" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На своём сайте нижегородский театр «Комедiя» запустил цикл виртуальных экскурсий под названием "Горький среди нас". Каждый желающий в онлайн-режиме прогуляется по малоизвестным и хорошо знакомым местам Нижнего Новгорода и услышит истории из жизни знаменитого писателя из уст самого Алексея Максимовича. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Алексей Максимович живёт на нашей сцене в спектакле «Затмение солнца», и нам показалось, что было бы интересно услышать рассказы о нижегородских местах Горького – тех, где он жил, учился и работал – из его собственных уст. Мы поместили его в современность, показали рядом с ним нас, живущих ныне людей, и этим хотели бы доказать, что Горький актуален и интересен в любые времена, – пояснила заведующая литературной частью театра Анастасия Разгуляева.

Алексей Максимович расскажет слушателям о своих мытарствах «в людях», об учёбе в Слободском училище, о работе в «Нижегородском листке», от которого, к слову, ведёт свою историю и газета «Нижегородская правда». А также о «Горьковских ёлках», радовавших нижегородских ребят из беднейших семей начала 20 века. И, конечно, о благотворительных делах, инициатором которых был писатель.

В роли Максима Горького предстанет актёр нижегородского театра «Комедiя» Игорь Смеловский.