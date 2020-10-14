Куранты установят на колокольне в нижегородском кремле

В скором времени на строящейся в нижегородском кремле колокольне будут установлены куранты. Четыре циферблата часов появятся на каждой стороне звонницы. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

- Сейчас все циферблаты выставлены перед колокольней. Вплоть до 19 октября ими смогут полюбоваться все желающие, - говорится в сообщении. – Все они изготовлены на Нижегородском машиностроительном заводе. Внешне они выглядят так же, как те, что установлены на колокольнях Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и на нижегородском Вознесенском Печерском монастыре. Они представляют собой золоченные цифры на черном фоне.

Все циферблаты будут немного отличаться между собой. На одних будут указаны славянские цифры, на других – арабские, а еще на двух – римские.

- Монтаж часового механизма должен начаться 30 ноября, - рассказал заместитель помощника управляющего Нижегородской епархией по административно-хозяйственным вопросам протоиерей Игорь Покровский. – После этого начнется наладка, а запустят их в конце декабря. Мелодичным звоном они будут отбивать каждые 15 минут и каждый час.