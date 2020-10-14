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Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" обвиняют во взяточничестве

Взятку в размере 205 тысяч рублей он получил от подрядной организации, работающей на спортивном объекте
Дарья ЯЗЕВА
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Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" обвиняют во взяточничестве

Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" обвиняют во взяточничестве

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В отношении главного инженера филиала «Стадион Нижний Новгород» возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (статья 290 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном Управлении по Нижегородской области.

Согласно версии следствия, 8 октября этого года подозреваемый получил взятку в размере 205 тысяч рублей от представителя подрядной организации, которая осуществляла инженерное обслуживание стадиона. Предполагается, что взятка была дана ради устранения каких-либо препятствий в оплате выполненных работ.

Следователи СК, оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области и УМВД по Нижнему Новгороду выявили и пресекли противоправные действия главного инженера стадиона "Нижний Новгород". Ему выдвинуты обвинения. Вину он признал. Сейчас взяточник находится под домашним арестом. Тем временем, расследование по уголовному делу продолжается.

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