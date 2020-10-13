В Арзамасе проверили соблюдение масочного режима на объектах торговли и общепита

В Арзамасе прошел рейд на объектах торговли и общепита на предмет соблюдения масочного режима. Фото: Администрация Арзамаса

С 29 сентября 2020 года в Арзамасе прошло 90 рейдов по соблюдению масочного режима на объектах торговли и общепита. Об этом сообщает администрация города.

Сегодня патрульные проверили 15 точек на центральной торговой улице Арзамаса. По факту проверки было установлено, что основным нарушением стало отсутствие перчаток у сотрудников торговли.

При этом глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что сначала при выявлении нарушений проводятся разъяснительные беседы, но в случае их повторения будут приниматься более суровые меры, вплоть до закрытия объектов.

- В регионе предусмотрена обязанность предприятий торговли обеспечить покупателей средствами защиты. 90 процентов предприятий, которые мы проверили, предлагают покупателям бесплатные одноразовые маски, - подчеркнула директор департамента торговли и туризма администрации Арзамаса Лариса Киселева.

Она также констатировала, что предприниматели, хозяйствующие субъекты и сами жители в последние несколько месяцев проявляют большую ответственность при исполнении мер индивидуальной защиты.

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