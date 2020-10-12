В Красных Баках открыли благоустроенную площадь Свободы

Преображение общественного пространства прошло в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Красных Баках завершилось благоустройство площади Свободы. На эти цели была выделена сумма в размере 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на преображаемой территории уложили брусчатку, установили антивандальные скамейки и урны. Главным украшением площади стала декоративная арка из клееного бруса с подсветкой. Кроме того, в центральной части посёлка появилась новая пешеходная зона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что благоустройство общественных пространств в регионе выходит на финишную прямую. Так, до конца октября должны быть завершены работы на 129 объектах.

- Преображая небольшие парки и скверы в рабочих поселках и селах, мы делаем жизнь людей комфортнее, даем толчок к развитию населенных пунктов. При этом важно участие самих жителей в этом процессе, - поделился глава региона.

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