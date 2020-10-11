Травматизм и гибели детей участились на нижегородских дорогах

Маргарита Ушакова — уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области — подняла особо острую проблему и выразила серьёзное беспокойство по поводу участившихся в регионе случаев детского травматизма и гибели несовершеннолетних на нижегородских дорогах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— В последнее время участились случаи травм и гибели детей, связанные с управлением ими транспортными средствами повышенной опасности. Последний подобный случай произошёл на днях в Кулебаках, где 12-летний мальчик оказался за рулём мотоцикла. К сожалению, после столкновения мотоцикла с легковым автомобилем спасти ребёнка не удалось. Страшно представить, каково сейчас его родителям, его родственникам, — прокомментировала Маргарита Ушакова.

А также призвала родителей не забывать о том, что они несут основную ответственность за жизнь и здоровье своих детей.

— Пожалуйста, найдите время объяснить ребёнку, что от его необдуманных действий может зависеть его здоровье и даже жизнь. Дорога не прощает беспечности и ошибок. Предотвратить беду проще, чем потом винить себя за беспечность, которая обернулась трагедией, — добавила Маргарита Ушакова.