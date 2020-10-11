Заместитель губернатора Егор Поляков проведёт личный приём граждан Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, координирующий работу органов исполнительной власти Нижегородской области, лично ответит на вопросы граждан. Приём пройдёт с соблюдением всех требований ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

Записаться на приём могут жители региона, другие граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Нижегородской области. Обратиться за помощью к замгубернатору можно в том случае, если вопрос не решается на местном уровне и требует личное участие Егора Полякова.

Продолжительность приёма одного заявителя запланирована на 15-20 минут.

Желающим предварительно записаться на приём следует подать обращение к приёмную граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.