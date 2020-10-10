В магазинах Нижегородской области ежедневно проверяют наличие масок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный Минпром сообщает, что проверки соблюдения масочного режима в Нижегородской области организуются ежедневно.

Всем организациям торговли отправлены письма с информацией об усилении контроля за ношением масок покупателями и продавцами. Кроме того, 8 октября было проведено совещание с руководителями крупных торговых сетей и торговых центров под руководством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

9 октября прошёл рейд по торговым объектам Ленинского района Нижнего Новгорода.

– Мы проверили 85 объектов, среди которых крупные сети и торговые центры. Большинство подошли ответственно к безопасности сотрудников и покупателей. В этих магазинах соблюдаются все требования указа губернатора: усилен входной контроль, охрана проверяет посетителей на наличие масок, на полу нанесена разметка, на входе в магазин установлены дезинфицирующие средства. Граждане и сами стали ответственнее – многие приходят в масках или с пониманием реагируют на предложение её надеть, – сообщила заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Соловьёва.

В результате проверок составлен один административный протокол.

За нарушение Указа Губернатора Нижегородской области предусмотрена ответственность. Невыполнение правил влечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа.