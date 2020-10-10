Благоустройство «Парка Победы» в Сеченове окончено Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство "Парка победы" в селе Сеченове завершилось. Его преобразили в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", а на произведение работ было выделено 5,4 млн рублей. Информацией об этом поделилась пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

— «Парк Победы» в селе был заложен в 1995 году в память о погибших в годы Великой Отечественной войны земляках. Сейчас это рекреационная зона, где местные жители любят гулять в любое время года. После проведённого благоустройства в парке появились дорожки для скандинавской ходьбы и велоспорта. Зимой здесь смогут тренироваться и лыжники, — прокомментировал губернатор региона Глеб Никитин.

А также добавил, что патриотическая концепция в названии парка после преображения визуализирована ярче и нагляднее.

В ходе ремонта обновили существующий мемориал Славы, посвящённый участникам Великой Отечественной войны, и установили конструкцию «Звезда» с надписью и подсветкой. По инициативе ветеранов-пограничников появился памятник-стела «Пограничникам всех поколений посвящается…».

Более того, в парке расчистили территорию от мусора и поросли, облагородили прогулочные аллеи, появилось освещение и зоны отдыха и даже пешеходный мостик, соединяющий парк с жилой зоной.