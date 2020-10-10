Мука и куриное мясо подешевели в Нижегородской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области снизились цены на куриное мясо, капусту и пшеничную муку высшего сорта. Об это сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно данным службы статистики, с 28 сентября по 5 октября этого года в Нижегородской области средняя цена на капусту упала на 8,3%. Пшено подешевело в среднем на 5,8%. Куриное мясо – на 0,7%, а пшеничная мука высшего сорта – на 0,6% от цены за последний год. Кроме того, с 28 сентября в регионе снижение цен затронуло также и цены на чёрный байховый чай, вермишель, яблоки, рис, репчатый лук и морковь.

А вот значительное увеличение цен случилось на сахар, картофель и куриные яйца. На 5,4%, 4% и 2,3% соответственно.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уделил особое внимание роли нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными. И добавил, что «Необоснованное завышение цен недопустимо».