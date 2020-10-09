Глава нижегородского Роспотребнадзора обратилась к нижегородцам

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко сегодня обратилась к нижегородцам в связи с пандемией коронавируса. Она напомнила, что в связи с ростом уровня заболеваемости в регионе были введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

- В указе, подписанном губернатором, предусмотрено, что люди старшего возраста 65+ должны находиться дома, - отметила Наталия Кучеренко. – Если они работающие, то им будут выданы оплачиваемые больничные листы. Также рекомендуется оставаться дома беременным и людям с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, сосудистыми заболеваниями и эндокринной системы.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, нижегородцам необходимо соблюдать меры безопасности. Прежде всего, стоит носить маски. Это предотвратит попадание вируса в дыхательные пути. Во-вторых, находясь в общественном транспорте, магазине или на работе, нельзя дотрагиваться до лица. Сделать это, можно только дважды помыв руки с мылом. И самое главное – социальное дистанцирование. Общаться с людьми можно, но не ближе чем на расстоянии полутора-двух метров и в масках.

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