Новым руководителем Нижегородского района стал Илья Лагутин. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Александр Вовненко покинул пост главы администрации Нижегородского района. На этой должности он проработал меньше года, 8 октября прошел его последний рабочий день в качестве руководителя Нижегородского района.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, теперь Вовненко назначен заместителем главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Сегодня же был представлен и новый руководитель Нижегородского района, им стал Илья Лагутин - директор департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода. В новой должности его представил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Перед нами стоит большой объем задач, которые необходимо решить в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода: это вопросы благоустройства, текущего содержания территории. Уверен, что под руководством Ильи Дмитриевича район сможет достигнуть высоких результатов, - прокомментировал глава города.

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