Граффити «Прощай, COVID!» появилось на стене нижегородского метромоста

Работа победителя отборочного конкурса «ФормАRТ» посвящена борьбе с коронавирусом. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

В Нижнем Новгороде появилось граффити, посвященное вкладу медицинских работников и волонтеров в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Нижегородской области проходит фестиваль уличного искусства «ФормАRТ».Недавно завершился отборочный этап, в ходе которого возможность воплотить свой художественный замысел на стене метромоста получила представительница общественного движения «Волонтеры Победы» Татьяна Липина.

Теперь граффити «Прощай, COVID!» украшает одну из стен нижегородского метромоста. Оно посвящено врачам-нижегородцам, которые каждый день ведут борьбу за сохранение жизни и здоровья людей. Созданием арта занималась целая команда профессионалов под руководством известного художника Алексея Лексуса.

- На рисунке врач рвет листок с надписью «COVID-19». Эта аллегория олицетворяет победу над вирусом, которая обязательно произойдет, - поделилась создательница эскиза Татьяна Липина.

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