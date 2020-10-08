В Гагинском районе провели ремонт участка дороги Субботино – Большая Уда

После реконструкции дороги Субботино – Большая Уда расстояние и время в пути сократилось почти в три раза Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Гагинском районе отремонтировали участок дороги Субботино – Большая Уда протяженностью 8,3 километра. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Приемку ремонтных работ дороги провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, при участии ГИБДД.

- Благодаря проведенным работам на треть сократилось расстояние для автомобилистов от сёл Субботино и Ляпня до районного центра Гагино. Раньше ездили в объезд, а это больше 30 км, теперь по новой дороге - всего 13 км. Также в ближайшее время будет рассмотрен вопрос смены маршрута движения автобуса, что позволит сократить время в пути и на общественном транспорте, - поделился заместитель директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Левдиков.

Проект ремонта данного участка дороги включал в себя снятие старого дорожного полотна и укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальта, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. Также были обустроены посадочные площадки.

Местные жители остались довольны благоустройством.

- Ремонт дороги даст толчок к развитию расположенных поблизости сельскохозяйственных предприятий, да и сёл в целом. В ближайшие годы нужно отремонтировать эту дорогу полностью, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Из регионального бюджета на эти цели было выделена сумма в размере 166,6 миллиона рублей.

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